Обвенчалась, будучи замужем за другим. Экс-духовник Поклонской обвинил ее в разврате

Священнослужитель российской православной церкви схиигумен Сергий (Романов) предал огласке факт прелюбодеяния со стороны своей прихожанки – "экс-прокурора" аннексированного Россией Крыма и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Поклонская вышла замуж в 2018 году, а спустя год развелась Фото: nv_poklonskaya / Instagram

Духовник "экс-прокурора" аннексированного Россией Крыма и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской схиигумен Сергий (Романов) обвинил ее в разврате. Заявление служителя церкви обнародовал на своей странице во "ВКонтакте" его пресс-секретарь Всеволод Могучев.

По словам Романова, Поклонская обвенчалась с российским чиновником Иваном Соловьевым, будучи замужем за Андреем Красильниковым.

"Разврат Поклонской был транслирован на [российском православном] телеканале "Спас" в пример христианам", – говорится в публикации.

Поводом для предания огласке этого факта стало нежелание церковника явиться на заседание церковного суда, во время которого должно быть принято решение о его отлучении от церкви. Перечисляя причины, по которым он не может явиться на заседание суда, церковник, в том числе, упрекнул организацию в ереси и содействии прелюбодеяниям.

Поклонская вышла замуж за экс-руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Ивана Соловьева в августе 2018 года. По словам Поклонской, ранее она была в свободных отношениях с мужчиной, имени которого не называет.

В сентябре 2019 года Поклонская развелась с Соловьевым, а в мае 2020 года в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что экс-супруг не стоит того, чтобы о нем вспоминать.

У Поклонской есть дочь Анастасия (2005).