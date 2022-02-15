Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2022
 
Новости

"Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Для украшения пирога подойдут любые измельченные орехи
Для украшения пирога подойдут любые измельченные орехи
Скриншот: Yasemin Gotovit / YouTube

Автор кулинарного YouTube-блога Yasemin Gotovit (2,25 млн подписчиков)15 февраля опубликовала видеорецепт пирога с джемом.

Для теста понадобится:

  • 2 яйца; 
  • 50 г сахара; 
  • 0,5 ч. л. ванильного сахара; 
  • щепотка соли; 
  • 50 мл молока; 
  • 50 мл растительного масла; 
  • 110 г муки, 
  • 15 г разрыхлителя; 
  • абрикосовый джем; 
  • любые измельченные орехи для украшения. 

Смешиваем венчиком в посуде яйца, сахар, ванильный сахар, соль, затем, поэтапно размешивая, вливаем молоко и растительное масло, а после добавляем муку и разрыхлитель.

Форму диаметром 19 см застилаем пергаментной бумагой, бока смазываем сливочным маслом, а затем посыпаем тонким слоем муки.

Тесто делим на две части – первую часть перекладываем в форму и выпекаем 15 минут в разогретой до 180 °С духовке. Готовый корж смазываем абрикосовым джемом, сверху выкладываем вторую часть теста и отправляем форму в духовку еще на 15 минут.

"Первый корж, наверное, не до конца надо выпекать? Он же сгорит, пока второй будет печься?" – уточнили зрители.

"Выпекать ровно 15 минут", – ответила кулинарный эксперт.

В конце пирог извлекаем из формы, смазываем сверху еще одним слоем джема и посыпаем измельченными орехами. 

"Сразу захотелось приготовить", – отреагировали подписчики.

"Очень аппетитно и вкусно выглядит", – оценили ролик пользователи сети.

ВИДЕО
Видео: Yasemin Gotovit / YouTube
Теги: молоко, соль, сахар, кулинария, блогер, ролик, рецепт, пирог, яйца, масло, орехи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Елена ПОСКАННАЯ
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом
  "Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани
"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео
"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео
  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс.
  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс.
"Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении". Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш
"Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении". Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS