  "Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом

Для теста понадобится:

2 яйца;

50 г сахара;

0,5 ч. л. ванильного сахара;

щепотка соли;

50 мл молока;

50 мл растительного масла;

110 г муки,

15 г разрыхлителя;

абрикосовый джем;

любые измельченные орехи для украшения.

Смешиваем венчиком в посуде яйца, сахар, ванильный сахар, соль, затем, поэтапно размешивая, вливаем молоко и растительное масло, а после добавляем муку и разрыхлитель.

Форму диаметром 19 см застилаем пергаментной бумагой, бока смазываем сливочным маслом, а затем посыпаем тонким слоем муки.

Тесто делим на две части – первую часть перекладываем в форму и выпекаем 15 минут в разогретой до 180 °С духовке. Готовый корж смазываем абрикосовым джемом, сверху выкладываем вторую часть теста и отправляем форму в духовку еще на 15 минут.

"Первый корж, наверное, не до конца надо выпекать? Он же сгорит, пока второй будет печься?" – уточнили зрители.

"Выпекать ровно 15 минут", – ответила кулинарный эксперт.

В конце пирог извлекаем из формы, смазываем сверху еще одним слоем джема и посыпаем измельченными орехами.

"Сразу захотелось приготовить", – отреагировали подписчики.

"Очень аппетитно и вкусно выглядит", – оценили ролик пользователи сети.

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