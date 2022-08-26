  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео

"Для вас мы сделали подборку главного из всех обращений Арестовича", – проанонсировал новый концертный блок актер Степан Казанин.
После этого на экране появилось изображение мяукающего кота. Каждый раз, когда он это делал, на мониторе появлялись известные цитаты советника ОП, в числе которых были такие фразы: "Что-то мы заныли", "Где казацкий драйв", "Осталось две-три недели".
"Один в один", – подытожил Казанин в конце этого блока.
Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.
Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.