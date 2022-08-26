  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео

"Для вас мы сделали подборку главного из всех обращений Арестовича", – проанонсировал новый концертный блок актер Степан Казанин.

После этого на экране появилось изображение мяукающего кота. Каждый раз, когда он это делал, на мониторе появлялись известные цитаты советника ОП, в числе которых были такие фразы: "Что-то мы заныли", "Где казацкий драйв", "Осталось две-три недели".

"Один в один", – подытожил Казанин в конце этого блока.

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Видео: Студія Квартал 95 Online / YouTube