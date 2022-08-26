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26 августа, 2022
 
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"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео

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Высказывания Арестовича стали поводом для шуток студии "Квартал 95"
Высказывания Арестовича стали поводом для шуток студии "Квартал 95"
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Актеры студии "Квартал 95" в новом выпуске шоу, посвященном Дню Независимости Украины, сравнили советника Офиса президента Украины с мяукающим котом. Выпуск опубликован 24 августа на YouTube-канале студии.

"Для вас мы сделали подборку главного из всех обращений Арестовича",  проанонсировал новый концертный блок актер Степан Казанин.

После этого на экране появилось изображение мяукающего кота. Каждый раз, когда он это делал, на мониторе появлялись известные цитаты советника ОП, в числе которых были такие фразы: "Что-то мы заныли", "Где казацкий драйв", "Осталось две-три недели".

"Один в один", – подытожил Казанин в конце этого блока.

ВИДЕО
Видео: Студія Квартал 95 Online / YouTube
Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Теги: Алексей Арестович, студия Квартал 95, Степан Казанин
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