"Ого шар, большой!", "Порнозвезда". Фото Седоковой в ванной оценили ее подписчики

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова выставила грудь в декольтированном топе.

Украинская певица Анна Седокова, проживающая в США и строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото в нижнем белье, сделанное в ванной.

Певица запечатлена в нюдовом декольтированном топе и трусах. Ее подписчики прокомментировали снимок.

"Порнозвезда", – написала lemnika.

"Ого шар, большой!" – отметил pavel_kiselev0207.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Июн 2020 в 1:11 PDT

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".