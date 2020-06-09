"Ого шар, большой!", "Порнозвезда". Фото Седоковой в ванной оценили ее подписчики

Украинская певица Анна Седокова, проживающая в США и строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото в нижнем белье, сделанное в ванной.
Певица запечатлена в нюдовом декольтированном топе и трусах. Ее подписчики прокомментировали снимок.
"Порнозвезда", – написала lemnika.
"Ого шар, большой!" – отметил pavel_kiselev0207.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".