Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
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"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза

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Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает семерых детей
Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает семерых детей
Фото: hilariabaldwin / Instagram

Супруга американского актера Алека Болдуина, фитнес-тренер Хилария Болдуин 21 ноября опубликовала в Instagram фото их годовалой дочери, на котором та запечатлена с разбитым лицом и синяком под правым глазом.

По словам жены актера, пока она гуляла с другими детьми, ее дочь, оставшаяся дома из-за насморка, ударилась о металлическую ножку стола. 

Супруга Болдуина отметила, что узнала о происшествии по телефону.

"Ох, бедняжка", – поддержали жену актера в сети.

Контекст:

Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает семерых детей.

У Алека Болдуина есть также дочь Айрленд (1995) от первого брака с актрисой Ким Бейсингер. 

21 октября 2021 года Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Она – уроженка Украины. Отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. 16 февраля 2022 года семья убитой подала иск против актера.

Теги: дети, Алек Болдуин, семья, Хилария Болдуин
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