"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза

По словам жены актера, пока она гуляла с другими детьми, ее дочь, оставшаяся дома из-за насморка, ударилась о металлическую ножку стола.
Супруга Болдуина отметила, что узнала о происшествии по телефону.
"Ох, бедняжка", – поддержали жену актера в сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает семерых детей.
У Алека Болдуина есть также дочь Айрленд (1995) от первого брака с актрисой Ким Бейсингер.
21 октября 2021 года Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Она – уроженка Украины. Отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. 16 февраля 2022 года семья убитой подала иск против актера.