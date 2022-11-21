"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза

Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает семерых детей Фото: hilariabaldwin / Instagram

По словам жены актера, пока она гуляла с другими детьми, ее дочь, оставшаяся дома из-за насморка, ударилась о металлическую ножку стола.

Супруга Болдуина отметила, что узнала о происшествии по телефону.

"Ох, бедняжка", – поддержали жену актера в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)