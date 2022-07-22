  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla

На опубликованных изданием снимках, которые были сделаны украдкой от Маска, он запечатлен в плавках с коктейлем в руках. Судя по мокрым волосам, перед этим он, вероятно, успел искупаться в море или бассейне на яхте.
На YouTube-канале News Nest опубликован ролик об этом отдыхе.
"Нужно чаще ходить в спортзал", – отреагировали в сети.
"Это первый день, когда он наконец-то увидел солнце", – написали в комментариях к ролику зрители.
"Ох, мои глаза. Человеческий белый медведь", – прокомментировали ролик фолловеры.
В ноябре 2021 года состояние Маска достигло $300 млрд, он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 21 июля Bloomberg оценивает его состояние почти в $225 млрд.
В конце декабря 2021 года Маск стал человеком года по версии американского журнала Time.