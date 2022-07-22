  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla

На опубликованных изданием снимках, которые были сделаны украдкой от Маска, он запечатлен в плавках с коктейлем в руках. Судя по мокрым волосам, перед этим он, вероятно, успел искупаться в море или бассейне на яхте.

На YouTube-канале News Nest опубликован ролик об этом отдыхе.

"Нужно чаще ходить в спортзал", – отреагировали в сети.

"Это первый день, когда он наконец-то увидел солнце", – написали в комментариях к ролику зрители.

"Ох, мои глаза. Человеческий белый медведь", – прокомментировали ролик фолловеры.

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Видео: News Nest / YouTube