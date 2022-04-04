Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2022
 
Новости

Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Американская певица Оливия Родриго стала триумфатором "Грэмми 2022"
Американская певица Оливия Родриго стала триумфатором "Грэмми 2022"
Фото: ЕРА

В ночь на 4 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене MGM Grand Garden Arena прошла 64-я церемония вручения премии "Грэмми 2022". Статуэтку за победу в главной номинации "Лучшая песня года" одержал рэп-дуэт Silc Sonic с композицией Leave The Door Open. Об этом 4 апреля сообщается на сайте организаторов премии – Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

В категории "Лучший новый исполнитель" лауреатом стала американская певица Оливия Родриго, ее альбом Sour получил награду как лучший вокальный поп-альбом, а композиция Drivers License названа лучшей поп-песней. 

В номинации "Лучшее рок-исполнение" победу присудили песне Making A Fire американской группы Foo Fighters.

Награда за лучшее метал-исполнение досталась композиции The Alien американской группы Dream Theater.

В категории "Лучшая рэп-песня" лучшей стала композиция Jail в исполнении американских исполнителей Канье Уэста и Jay-Z Jail.

Статуэтку "Грэмми" за лучшее R&B-исполнение получила американская певица H.E.R. с композицией Fight For You.

Лучшей танцевальной записью названа песня Du Sol австралийской группы Alive Rüfüs.

Лауреатом премии в номинации "Лучший традиционный поп-альбом" стал совместный проект Леди Гаги и Тони Беннетта Love for Sale. 

Лучшим танцевальным альбомом назван Subconsciously, записанный южноафриканским диджеем Black Coffee.

Лучшим рэп-альбомом стал Call Me If You Get Lost от американского рэпера Tyler, the Creator.

В номинации "Лучший R&B-альбом" наградили американскую певицу Jazmine Sullivan за Heaux Tales.

Награда в категории "Лучшее видео" была вручена американскому певцу Jon Batiste за клип на песню Freedom. Всего артист получил пять статуэток, включая награду в номинации "Лучший альбом года" за альбом We are.

Лучшим латинским поп-альбомом назван альбом Mendoza кубинско-канадского исполнителя Alex Cuba Mendoza.

Лучшим дуэтом стал дуэт американских певиц Doja Cat и SZA, исполнивших трек Kiss Me More. 

Организаторы премии во время церемонии вручили награды в 86 номинациях. Полный список победителей "Грэмми 2022" опубликован на сайте Recording Academy.

Контекст:

Ожидалось, что 64-я церемония вручения "Грэмми" пройдет 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе, но 5 января организаторы отменили мероприятие из-за распространения в США штамма коронавируса "Омикрон". 

Во время церемонии на сцене выступила украинская поэтесса Любовь Якимчук. К гостям, лауреатам и зрителям премии также обратился украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал поддержать Украину любым способом, кроме молчания

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.

Теги: США, премия, Лос-Анджелес, Канье Уэст, Леди Гага, певица, Грэмми, награда, Jay-Z, церемония, Оливия Родриго, Грэмми 2022
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Елена ПОСКАННАЯ
Рядовым российской армии платят по $22 в месяц. Киберспециалисты разыскали данные о зарплатах российских солдат
Рядовым российской армии платят по $22 в месяц. Киберспециалисты разыскали данные о зарплатах российских солдат
  Невзоров: Путин не ест козявки, не кусает Шойгу за нос. У него нет проявлений сумасшествия. Но им управляют бредовые идеи
  Невзоров: Путин не ест козявки, не кусает Шойгу за нос. У него нет проявлений сумасшествия. Но им управляют бредовые идеи
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS