"Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
Российская певица украинского происхождения Наташа Королева 24 сентября на своем канале в YouTube презентовала лирик-видео на новую песню "Красная помада". Премьера клипа состоялась спустя 10 дней после того, как супруг певицы стриптизер Тарзан публично признался, что изменил жене. "Он оказался не тот. Для него я невидима, даже если разденусь догола", – поет в клипе Королева. Анонсируя новый трек в своем микроблоге, артистка выразила надежду, что разрушение дает отношениям новый шанс.
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