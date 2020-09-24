Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис

Российская певица Наташа Королева, которой изменил муж, стриптизер Тарзан, заявила о двух путях развития семейных отношений.

Российская певица Наташа Королева на свей странице в Instagram после измены мужа, стриптизера Тарзана, рассказала о кризисе в семейной жизни.

"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово "кризис" состоит из 2 иероглифов: один переводится "разрушение", второй – "шанс"! Разрушение дает нам новый шанс", – написала она.

Певица также анонсировала выход клипа на композицию "Красная помада".

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Российский адвокат Вадим Лялин рассказал, что Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от Тарзана. Эта девушка сдала тест в эфире телешоу, оказалось, что она не беременна.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни