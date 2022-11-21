Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
Новости

"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Максакова: Сейчас он выглядит просто нездорово
Максакова: Сейчас он выглядит просто нездорово
Фото: mariamaksakova / Instagram

Экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица и блогер Мария Максакова в интервью УНИАН 21 ноября прокомментировала слезы российского артиста-путиниста Николая Баскова во время записи программы еще одного пропагандиста Бориса Корчевникова.

"Он стал заложником собственной политической неряшливости. Одна его легкомысленная оплошность – первое подписание заявления в поддержку агрессии России против Украины – повлекла за собой все остальное. В эфире Корчевникова действительно все наблюдали эти слезы Баскова, но ведь на самом деле они совсем о другом. Вовсе не о том, о чем там натужно рассуждал в эфире Николай. Он оплакивал свои утраченные возможности, свою беспечную в прошлом жизнь, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары. Он себя чувствовал таким баловнем судьбы. Теперь всей этой беспечности пришел конец. Я понимаю так, что у него глубинные психологические проблемы, возможно, они повлекли гормональный сбой. Я Колю знала как довольно лучезарного человека. От него просто не осталось и следа. Сейчас он выглядит просто нездорово. И если даже говорить о том, что из него лепили такого вот Кобзона, то Кобзона из Коли не вышло, но и Баскова в себе он тоже потерял. Думаю, что он понимает перспективу этого всего, что все будет только ухудшаться. Как его положение, так и его физическое самочувствие будет отплачивать ему за его чудовищную и для меня даже несколько неожиданную его позицию", – сказала Максакова.

Басков на программе у Корчевникова. Скриншот: Николай Басков Лайв / YouTube
Басков на программе у Корчевникова. Скриншот: Николай Басков Лайв / YouTube

Контекст:

Басков 25 февраля в Instagram выступил в поддержку войны, которую страна-агрессор РФ по приказу президента России Владимира Путина развязала в Украине.

В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.

В частности, Басков заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".

7 марта суд в Украине разрешил задержать Баскова за поддержку войны.

Теги: пропаганда, российская пропаганда, война России против Украины, Николай Басков, Мария Максакова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
Дмитрий ГОРДОН
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 