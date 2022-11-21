"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова

"Он стал заложником собственной политической неряшливости. Одна его легкомысленная оплошность – первое подписание заявления в поддержку агрессии России против Украины – повлекла за собой все остальное. В эфире Корчевникова действительно все наблюдали эти слезы Баскова, но ведь на самом деле они совсем о другом. Вовсе не о том, о чем там натужно рассуждал в эфире Николай. Он оплакивал свои утраченные возможности, свою беспечную в прошлом жизнь, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары. Он себя чувствовал таким баловнем судьбы. Теперь всей этой беспечности пришел конец. Я понимаю так, что у него глубинные психологические проблемы, возможно, они повлекли гормональный сбой. Я Колю знала как довольно лучезарного человека. От него просто не осталось и следа. Сейчас он выглядит просто нездорово. И если даже говорить о том, что из него лепили такого вот Кобзона, то Кобзона из Коли не вышло, но и Баскова в себе он тоже потерял. Думаю, что он понимает перспективу этого всего, что все будет только ухудшаться. Как его положение, так и его физическое самочувствие будет отплачивать ему за его чудовищную и для меня даже несколько неожиданную его позицию", – сказала Максакова.

Басков на программе у Корчевникова. Скриншот: Николай Басков Лайв / YouTube