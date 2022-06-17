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17 июня, 2022
 
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Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза

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Покровский о Баскове: Я начинаю представлять физически его губы и щеки, и мне сейчас становится нехорошо
Покровский о Баскове: Я начинаю представлять физически его губы и щеки, и мне сейчас становится нехорошо
Фото: max_pokrovskiy / Instagram

Проживающий в США лидер российской группы "Ногу свело!" Максим Покровский в интервью, которое 15 июня вышло на YouTube-канале "Радио НВ", заявил, что при упоминании о поддержавшем войну РФ против Украины российском певце Николае Баскове ему становится нехорошо.

"Я начинаю представлять физически его губы и щеки, и мне сейчас становится нехорошо. Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал меня? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза и расскажу, как мне не нравятся твои губы!" – заявил Покровский.

ВИДЕО
Видео: Радіо НВ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Покровский внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму".

В июне 2022 года артист заявил, что если бы мог что-то изменить в прошлом, то не выступал бы в Крыму после его аннексии Россией. "Ногу свело!" выступили в Севастополе 9 августа 2014 года и 23 марта 2015 года.

19 апреля 2022 года Покровский презентовал антивоенную песню "Поколение Z"Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами". В песне также есть фраза, что "Крым – это часть Украины".

Басков 25 февраля в Instagram выступил в поддержку войны, которую страна-агрессор РФ по приказу президента России Владимира Путина развязала в Украине.

В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.

В частности, Басков заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".

7 марта суд в Украине разрешил задержать Баскова за поддержку войны.

Теги: война России против Украины, Николай Басков, Макс Покровский
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