  "Она брала интервью у Януковича, когда он бежал". Новый мэр Харькова Терехов рассказал о многолетнем романе со своей возлюбленной

Терехов о Кузнецовой: Наши отношения длятся много лет Скриншот: Світське життя / YouTube

"Вы – мужчина неженатый. Говорят о вашем романе с депутаткой Анной Кузнецовой. Сегодня вы на дне рождения вместе", – обратилась с вопросом к Терехову ведущая передачи Катя Осадчая.

"На самом же деле никто ничего не скрывал никогда, – заявил Терехов. – Наши отношения длятся много лет, все об этом знают, нам нечего скрывать. Я Аню знаю больше 10 лет, мы познакомились, потому что она брала у меня интервью. Кстати, она последний журналист Украины, которая брала интервью у [экс-президента Украины Виктора] Януковича, когда он бежал з Харькова. Я очень ценю ее, очень бережно отношусь к ней".

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Видео: Світське життя / YouTube