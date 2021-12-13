  "Она брала интервью у Януковича, когда он бежал". Новый мэр Харькова Терехов рассказал о многолетнем романе со своей возлюбленной

"Вы – мужчина неженатый. Говорят о вашем романе с депутаткой Анной Кузнецовой. Сегодня вы на дне рождения вместе", – обратилась с вопросом к Терехову ведущая передачи Катя Осадчая.
"На самом же деле никто ничего не скрывал никогда, – заявил Терехов. – Наши отношения длятся много лет, все об этом знают, нам нечего скрывать. Я Аню знаю больше 10 лет, мы познакомились, потому что она брала у меня интервью. Кстати, она последний журналист Украины, которая брала интервью у [экс-президента Украины Виктора] Януковича, когда он бежал з Харькова. Я очень ценю ее, очень бережно отношусь к ней".
Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.
Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов.
Кузнецова родилась в 1977 году в Харькове. В 2000 окончила Харьковский национальный университет имени Каразина.
В октябре 2020 года избрана депутатом Харьковского областного совета. До этого в течение пяти лет работала заместителем директора Коммунального предприятия "Газета "Харьковские известия" Харьковского городского совета", где с 2009-го по 2014 год была главным редактором.