"Она настояла на этом, хочет обнять детей". Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы

МакSим попала в больницу в середине июня и лишь сейчас, спустя два месяца, выписалась Фото: maksimartist / Instagram

"Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Конечно, к ее выписке готовились и ждали", – написала Соколова.

Она уточнила, что впереди у 38-летней певицы "долгий путь восстановления и лечения".

"Пожелайте ей здравия и многая лета!" – попросила Соколова.