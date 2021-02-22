Операции на глазах обошлись Бабкину в €15 тыс.

По словам украинского певца Сергея Бабкина, спустя два месяца ему предстоит еще один визит в Австрию для завершения лечения глаз.

Бабкин: Вернуться в Вену мне необходимо через два месяца, чтобы "добить" первый глаз Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин заявил, что операция на втором глазу в австрийской офтальмологической клинике прошла успешно. Об этом он написал 20 февраля в Instagram.

"Все воспаленные очаги зашиты. Вернуться в Вену мне необходимо через два месяца, чтобы "добить" первый глаз. Он был очень сложным и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна. На данный момент все лечение – две операции, работа врача, обследования в Вене, препараты, различные манипуляции стоили нам €15 тыс. (около 502 тыс. грн)", – написал Бабкин.

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24 января Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали редкое заболевание глаз, в связи с чем ему предстоит операция на глазах в Австрии.

5 февраля австрийские медики прооперировали Бабкина – операция была проведена только на одном глазу, а 18 февраля артист перенес еще одну операцию.

Супруга Бабкина Снежана говорила, что, по мнению украинских врачей, причиной ухудшения зрения у артиста стала инфекция в почках. Доктор, который оперировал Бабкина в Вене, заявил, что зрение могло ухудшиться из-за старой травмы.