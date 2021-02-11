Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, почему выиграл от того, что многие его коллеги по шоу-бизнесу ушли в политику.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук в интервью изданию "Телеграф", опубликованном 11 февраля, заявил, что сейчас не намерен покидать шоу-бизнес ради политики.

"Мне только на руку то, что многие люди из моего окружения пошли в политику, ведь у меня стало меньше хороших конкурентов", – заявил Остапчук.

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение".

В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика. Сейчас является ведущим шоу "Маска" на канале "Украина".