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Притула: Говорят, вроде мне надоело, я наигрался и решил уйти из политики. Не дождетесь!

Шоумен и депутат партии "Голос" Сергей Притула заявил, что не собирается бросать заниматься политикой. Его заявление прозвучало на фоне информации, что Притула больше не является заместителем главы партии "Голос".

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Притула: Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с визией так же
Притула: Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с визией так же
Фото: Сергій Притула / Facebook

Шоумен и депутат партии "Голос" Сергей Притула в своем Facebook опроверг информацию, что он якобы решил уйти из политики.

"Вчера и сегодня заметил достаточно пристальное внимание к своей персоне со стороны ряда масс-медиа, лидеров общественного мнения и людей из категории "я у мамы политолог". Суть этих информационных потоков сводится к тому, что вроде Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Котики, во-первых, не дождетесь!" – заявил он.

Шоумен подчеркнул, что в прошлом году принял серьезное решение уйти в политику и с тех пор для него ничего не изменилось.

"Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с образом так же", – добавил он.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/464785601365603/

8 февраля стало известно, что Притула больше не является заместителем главы партии "Голос". Такое решение было принято 29 января на съезде партии, где полностью обновили состав политсовета и приняли ряд технических решений.

Депутат из фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Юрчишин разъяснил, что Притула не входит в руководство партии "Голос", но продолжает с ней сотрудничать.

Теги: Украина, политика, фейк, Сергей Притула, партия Голос
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