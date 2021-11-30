Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2021
 
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"Отмечаете?" Арзуманян в Международный день секса засветил голый торс

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Арзуманян: С Международным днем секса!
Арзуманян: С Международным днем секса!
Фото: aram_dad / Instagram

Украинский актер Арам Арзуманян 30 ноября опубликовал в Instagram портретное фото, на котором запечатлен с голым торсом.

Артист позирует в кадре, сложив руки на груди.

"Эти руки долго были холостыми. С праздником! С Международным днем секса! Отмечаете?" – подписал он фото.

Контекст:

Арзуманян стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики". В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актер выступал вместе с хореографом Тоней Руденко. 

Пара покинула проект после пятого эфира, который состоялся 27 сентября. В середине октября актер сообщил, что возобновил тренировки со штангой.

Теги: актер, секс, Арам Арзуманян
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