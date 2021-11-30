"Отмечаете?" Арзуманян в Международный день секса засветил голый торс

Артист позирует в кадре, сложив руки на груди.

"Эти руки долго были холостыми. С праздником! С Международным днем секса! Отмечаете?" – подписал он фото.

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Контекст:

Арзуманян стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики". В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актер выступал вместе с хореографом Тоней Руденко.

Пара покинула проект после пятого эфира, который состоялся 27 сентября. В середине октября актер сообщил, что возобновил тренировки со штангой.