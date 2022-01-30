Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2022
 
Новости

"Папина сладкая булочка". Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 августа 2021 года Александр Зинченко впервые стал отцом
1 августа 2021 года Александр Зинченко впервые стал отцом
Фото: zinchenko_96 / Instagram

Игрок украинской сборной по футболу, полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко 29 января поделился в Instagram двумя снимками. На первом фото он запечатлен вместе с полугодовалой дочерью Евой, одетой в красное платье, а на втором фото малышка позирует, лежа на белом рояле.

Образ Евы на фото дополнил обруч с красным бантом.

"Моя", – подписал фото 25-летний футболист, добавив эмодзи в виде планеты и красного сердца.

"Ну, уж папина так папина", – прокомментировала ludmila.batrak.2102.

"Куколка", – написала aaaanaastaasiaa.

"Папина сладкая булочка", – отреагировала  vslnk.aa.

"Красавица, как мамочка", – отметила matsiukh_irina.

Контекст:

Зинченко женат на украинской журналистке Владе Седан. Пара расписалась в марте 2020 года, свадьбу они сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Теги: дети, футболист, платье, футболист Александр Зинченко, эмодзи, девочка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папина сладкая булочка". Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью
"Папина сладкая булочка". Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера
"Как познавательно", "Уже надоели эти кривляния замужней женщины". Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание
"Как познавательно", "Уже надоели эти кривляния замужней женщины". Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание
Китайцы угрожают бойкотом "Матрицы" из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета
Китайцы угрожают бойкотом "Матрицы" из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета
"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели
"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS