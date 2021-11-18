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18 ноября, 2021
 
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"Девочка с юмором". Футболист Зинченко объяснил, кому и почему его трехмесячная дочь показала средний палец

Фото маленькой дочери Зинченко, демонстрирующей характерный жест, набрало больше 186 тыс. лайков
Фото маленькой дочери Зинченко, демонстрирующей характерный жест, набрало больше 186 тыс. лайков
Фото: zinchenko_96 / Instagram

Игрок украинской сборной по футболу, полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко 17 ноября показал в Instagram портрет своей трехмесячной дочери Евы. На снимке малышка смотрит прямо в объектив с поднятым вверх средним пальцем.

Фото Зинченко запостил после матча со сборной Боснии и Герцеговины, который состоялся 16 ноября и завершился победой сборной Украины со счетом 2:0, что позволит украинским игрокам принять участие в плей-офф раунде отбора на чемпионат мира в Катаре.

"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", – в шутку подписал снимок 24-летний спортсмен, который забил в матче один гол.

Пост Зинченко набрал больше 186 тыс. лайков и свыше 1,4 тыс. комментариев.

"Какая прекрасная девочка, с юмором", – прокомментировала фото yaa_sofiyaa.

"Да, Санек, твои домашние тренеры недовольны тобой", – посочувствовал футболисту diduh.roman9.

"Мило и смешно одновременно", – написала __vika__bondar__.

Контекст:

Зинченко женат на украинской журналистке Владе Седан. Пара расписалась в марте 2020 года, свадьбу они сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Теги: юмор, дети, футболист, футболист Александр Зинченко, отец, девочка
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