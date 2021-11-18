"Девочка с юмором". Футболист Зинченко объяснил, кому и почему его трехмесячная дочь показала средний палец

Фото Зинченко запостил после матча со сборной Боснии и Герцеговины, который состоялся 16 ноября и завершился победой сборной Украины со счетом 2:0, что позволит украинским игрокам принять участие в плей-офф раунде отбора на чемпионат мира в Катаре.

"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", – в шутку подписал снимок 24-летний спортсмен, который забил в матче один гол.

Пост Зинченко набрал больше 186 тыс. лайков и свыше 1,4 тыс. комментариев.

"Какая прекрасная девочка, с юмором", – прокомментировала фото yaa_sofiyaa.

"Да, Санек, твои домашние тренеры недовольны тобой", – посочувствовал футболисту diduh.roman9.

"Мило и смешно одновременно", – написала __vika__bondar__.