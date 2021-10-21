"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием

Александр Зинченко и Влада Седан расписались в марте 2020-го, в августе этого года у них родилась дочь Ева Фото: zinchenko_96 / Instagram

На фото пара стоит в обнимку рядом с воздушными шарами в виде цифр "26". На имениннице черное мини-платье и полуботинки на шпильке.

"С днем рождения, моя королева. Я так люблю тебя", – написал 24-летний футболист.

Его пост набрал больше 185 тыс. лайков и свыше 550 комментариев.

"Вы очаровательные", – прокомментировала фото англоязычная подписчица спортсмена с ником selinswiftt.

"Красивая пара", – написал mikhailgokoev.

"Восхитительно и элегантно", – оценил фото alex_dz_16.

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