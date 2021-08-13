"А вы точно рожали?", "Невероятно красивая". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов

13 августа она запостила два своих снимка в одинаковой одежде. Разница между двумя фотографиями, по словам Седан, – ровно 10 дней. На первом снимке она еще с животом и на позднем сроке беременности, на втором – уже с новорожденной дочкой Евой на руках.

В комментариях к своему посту Седан уточнила, что за время беременности набрала немного килограммов. "Из роддома вышла – всего +4 кг. Ну а 10 дней без нормального сна и на грудном вскармливании уже сделали свое дело", – объяснила она.

За час пост молодой мамы набрал больше 55 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

"Добрый день. А вы точно рожали?" – решила уточнить пользовательница с ником alinahmilyar.

"У вас живот после беременности более плоский, чем у меня после пельменей", – призналась _tamila_575.

"По фигуре и не скажешь, что вы недавно родили. Просто невероятно красивая", – оценила внешний вид Седан karina_kutsa.