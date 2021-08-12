"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье

На снимках она позирует в черном кружевном белье среди бабочек. На фото хорошо заметен округлившийся живот Седан.

"Самое прекрасное, что может случится с женщиной", – подписала снимки супруга спортсмена.

За час пост собрал почти 45 тыс. лайков и около 200 комментариев.

"Нападение бабочек?" – пошутил yativv.

"Что, опять [беременна]?" – не понял siteback_.

"Еще один?!" – то ли сострил, то ли тоже не понял пользователь с ником artmaloy2010.

"Очень правильные слова", – поддержала Седан nk.cooper.

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание "Футбол 24". Она корреспондент на телеканале "Футбол 1/2".

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.