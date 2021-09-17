"Самая хорошенькая мама и жена в Европе". Супруга футболиста Зинченко показала фото с полуторамесячной дочкой

"Глазами дяди", – подписала снимок 25-летняя Седан.
Ее пост набрал больше 60 тыс. лайков и почти 200 комментариев.
"Хорошенькие какие", – прокомментировала nutta.vii.
"Какие же милые. Влада, тебе так к лицу материнство", – считает lutsenko_alyona_sun.
"Самая хорошенькая мама и жена в Европе", – написала на английском mehr_mahi_mehrbanoo.
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Седан родилась 20 октября 1995 года в Виннице. Ее настоящая фамилия, по данным издания "Футбол 24", Щеглова. Она корреспондент на телеканале "Футбол 1/2". Еще до окончания школы она стала победительницей конкурса красоты "Мисс Винница", также участвовала в "Мисс Украина". Окончила юридический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко.
Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.