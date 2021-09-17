"Самая хорошенькая мама и жена в Европе". Супруга футболиста Зинченко показала фото с полуторамесячной дочкой

25-летняя Влада Седан впервые стала мамой в августе этого года Фото: v.lada_sedan / Instagram

"Глазами дяди", – подписала снимок 25-летняя Седан.

Ее пост набрал больше 60 тыс. лайков и почти 200 комментариев.

"Хорошенькие какие", – прокомментировала nutta.vii.

"Какие же милые. Влада, тебе так к лицу материнство", – считает lutsenko_alyona_sun.

"Самая хорошенькая мама и жена в Европе", – написала на английском mehr_mahi_mehrbanoo.

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