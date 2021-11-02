"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца

Зинченко показал фото девочки в вязанном голубом человечке с игрушечным футбольным мячом в руках. Снимок за несколько часов набрал больше 136 тыс. лайков.
"М-м-м, такая очаровательная мини-Зинченко", – оставила комментарий англоязычная подписчица спортсмена meyzhaafa13.
"Сладенькая девочка", – отреагировала ka.tya2471.
View this post on Instagram
Седан запостила совместные портрет с дочерью, где они обе одены в одиноковую одежду. "Три месяца счастья", – подписала она снимок, который набрал почти 75 тыс. лайков.
"Мама, дай цьом", – прокомментировала пост __my.page.___.
"Принцесса", – написала renata_nud.
View this post on Instagram
Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.