"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца

Зинченко показал фото девочки в вязанном голубом человечке с игрушечным футбольным мячом в руках. Снимок за несколько часов набрал больше 136 тыс. лайков.

"М-м-м, такая очаровательная мини-Зинченко", – оставила комментарий англоязычная подписчица спортсмена meyzhaafa13.

"Сладенькая девочка", – отреагировала ka.tya2471.

View this post on Instagram A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Седан запостила совместные портрет с дочерью, где они обе одены в одиноковую одежду. "Три месяца счастья", – подписала она снимок, который набрал почти 75 тыс. лайков.

"Мама, дай цьом", – прокомментировала пост __my.page.___.

"Принцесса", – написала renata_nud.