"Секси-мама", "Божечки, какие вы милые". Жена футболиста Зинченко показала фото с трехнедельной дочкой

В своем Instagram-аккаунте она выложила два фото – с новорожденной дочкой и свадебную с мужем. "Лучший год в моей жизни. Люблю тебя, муженек", – подписала Седан последний снимок.

Оба поста собрали больше 170 тыс. лайков.

"Божечки-и-и, какие вы милые", – прокомментировала фото nastya.kurgan.

"Секси-мама", – написал hutsaloanet.

"Очень красивые. Счастья, любви и здоровья вашей семье!" – пожелала lucky.kotya.

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание "Футбол 24". Она корреспондент на телеканале "Футбол 1/2".

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.