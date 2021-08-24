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24 августа, 2021
 
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"Секси-мама", "Божечки, какие вы милые". Жена футболиста Зинченко показала фото с трехнедельной дочкой

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В начале августа этого года Влада Седан впервые стала мамой
В начале августа этого года Влада Седан впервые стала мамой
Фото: v.lada_sedan / Instagram

Жена игрока украинской сборной по футболу, полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан, которая в начале августа впервые стала мамой, в День Независимости Украины 24 августа написала, что это был лучший год в ее жизни.

В своем Instagram-аккаунте она выложила два фото – с новорожденной дочкой и свадебную с мужем. "Лучший год в моей жизни. Люблю тебя, муженек", – подписала Седан последний снимок.

Оба поста собрали больше 170 тыс. лайков.

"Божечки-и-и, какие вы милые", – прокомментировала фото nastya.kurgan.

"Секси-мама", – написал hutsaloanet.

"Очень красивые. Счастья, любви и здоровья вашей семье!" – пожелала lucky.kotya.

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание "Футбол 24". Она корреспондент на телеканале "Футбол 1/2".

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

Теги: футбол, свадьба, семья, футболист Александр Зинченко, Влада Седан, жена, родители, девочка
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