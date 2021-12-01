"Маленькая красавица". Седан показала четырехмесячную дочь от футболиста Зинченко

За несколько часов пост 26-летний Седан набрал около 50 тыс. лайков и 300 комментариев.
"Маленькая красавица", – прокомментировала снимки пользователь с ником me_.tori.
"Миниатюра Зинченко", – указала на сходство девочки с отцом ekaterynapopovych.
"Такие милые. Ева – копия мамы", – считает _leseno4ek_15.
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Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.