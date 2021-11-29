  Футболист Борячук о расставании с Владой Седан: Что я сказал бы Зинченко? У них своя жизнь, у меня – своя. Как после такого дружить?

"Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения долгое время, то, конечно, есть опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело", – признался Борячук.

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Футболист отметил, что не общается с Зинченко после того, как с ним начала встречаться его девушка.

"Как я могу общаться, если за моей спиной так поступили? Где логика? Это не по-пацански. Это не было по-мужски. Как дружить после такого поступка?" – сказал Борячук.

"Если бы ты сейчас встретился с Зинченко – что бы сказал ему?" – спросил у футболиста журналист.

"Не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У них своя жизнь, у меня – своя. Все. Были друзья когда-то – уже нет. После такого как дружить?" – резюмировал Борячук.

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