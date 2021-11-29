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29 ноября, 2021
 
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Футболист Борячук о расставании с Владой Седан: Что я сказал бы Зинченко? У них своя жизнь, у меня – своя. Как после такого дружить?

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Зинченко и Влада Седан поженились весной 2020 года
Зинченко и Влада Седан поженились весной 2020 года
Фото: v.lada_sedan / Instagram

Украинский футболист, нападающий львовского футбольного клуба "Рух" Андрей Борячук в интервью, которое 29 ноября вышло на YouTube-канале SportArena, рассказал, что в течение трех лет состоял в отношениях с украинской журналисткой Владой Седан, но она "за его спиной" предпочла ему нападающего украинской сборной по футболу Александра Зинченко.

"Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения долгое время, то, конечно, есть опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело", – признался Борячук.

Футболист отметил, что не общается с Зинченко после того, как с ним начала встречаться его девушка.

"Как я могу общаться, если за моей спиной так поступили? Где логика? Это не по-пацански. Это не было по-мужски. Как дружить после такого поступка?" – сказал Борячук. 

"Если бы ты сейчас встретился с Зинченко – что бы сказал ему?" – спросил у футболиста журналист.

"Не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У них своя жизнь, у меня – своя. Все. Были друзья когда-то – уже нет. После такого как дружить?" – резюмировал Борячук.

ВИДЕО
Видео: SportArena / YouTube
Контекст:

Зинченко и Влада Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу они сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Теги: футбол, Александр Зинченко, дети, семья, Влада Седан, Андрій Борячук
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