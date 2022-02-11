"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой

"Папочка Вова! Архипович! Помним и любим! Вечная память! Рано ты ушел от нас", – написала Осауленко.
"Папуля наш", – отреагировала на публикацию ее младшая сестра, российская певица украинского происхождения Наташа Королева.
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Отец Наташи Королевой и Ирины Осауленко Владимир Порывай был хормейстером киевского академического хора. Он умер в 1993 году. После смерти мужа его жена Людмила Порывай эмигрировала в США. Ее второй муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах и вскоре открыл там ресторан для эмигрантов.