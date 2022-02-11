"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой

"Папочка Вова! Архипович! Помним и любим! Вечная память! Рано ты ушел от нас", – написала Осауленко.

"Папуля наш", – отреагировала на публикацию ее младшая сестра, российская певица украинского происхождения Наташа Королева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina ossaoulenko (@irinaossaoulenko)