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11 февраля, 2022
 
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"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой

Отец Наташи Королевой умер в 1993 году
Отец Наташи Королевой умер в 1993 году
Фото: depositphotos.com

Проживающая в США бывшая украинская певица Руся (Ирина Осауленко) 10 февраля опубликовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена ребенком вместе со своими родителями – Владимиром и Людмилой Порывай.

"Папочка Вова! Архипович! Помним и любим! Вечная память! Рано ты ушел от нас", – написала Осауленко.

"Папуля наш", – отреагировала на публикацию ее младшая сестра, российская певица украинского происхождения Наташа Королева.

Контекст:

Отец Наташи Королевой и Ирины Осауленко Владимир Порывай был хормейстером киевского академического хора. Он умер в 1993 году. После смерти мужа его жена Людмила Порывай эмигрировала в США. Ее второй муж – американский бизнесмен Игорь ЭльперинОн уехал в Майами (США) в 1970-х годах и вскоре открыл там ресторан для эмигрантов.  

Теги: смерть, Наташа Королева, семья, певица, фото, родители, Людмила Порывай, Руся
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