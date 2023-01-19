Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото

Пташка сделала тату на руках. Это надписи "Завжди з тобою. Твій тато" и "Завжди з тобою. Твоя мама".

"Это татуировки почерком мамы и папы. Надеюсь, когда-нибудь они поймут, потому что пока я получила от мамы. Я просто оставлю это здесь", – написала она.

Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram