Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото

Пташка сделала тату на руках. Это надписи "Завжди з тобою. Твій тато" и "Завжди з тобою. Твоя мама".
"Это татуировки почерком мамы и папы. Надеюсь, когда-нибудь они поймут, потому что пока я получила от мамы. Я просто оставлю это здесь", – написала она.
21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.
Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.
2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени.