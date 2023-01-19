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19 января, 2023
 
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Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото

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Пташка посвятила тату родителям
Пташка посвятила тату родителям
Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram

Украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) 19 января в Instagram Stories показала свои новые татуировки.

Пташка сделала тату на руках. Это надписи "Завжди з тобою. Твій тато" и "Завжди з тобою. Твоя мама".

"Это татуировки почерком мамы и папы. Надеюсь, когда-нибудь они поймут, потому что пока я получила от мамы. Я просто оставлю это здесь", – написала она.

Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram
Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени.

Теги: Азовсталь, фото, почерк, татуировка, тату, родители, Катерина Полищук
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