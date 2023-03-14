Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта

"Казалось бы, что такого может быть в приготовлении запеченного картофеля? Пора удивляться и удивлять: подготовил особый рецепт этого простого блюда, который непременно вам понравится!" – отметил кулинар.
Ингредиенты: картофель – 500 г, соль – по вкусу, авокадо – 1 шт., кешью – 30 г, петрушка – 5 г, чеснок – 1 шт., оливковое масло – 20 мл, кинза – 5 г, лук зеленый – 5 г.
Картофель перед запеканием нужно отварить, не снимая кожуру. Затем раздавить и запечь. Перед запеканием смазать оливковым маслом.
Подавать такой картофель нужно, намазав на него пасту из авокадо – гуакамоле. Для этого с помощью блендера измельчить авокадо, кешью, петрушку, кинзу и чеснок. Добавить оливковое масло.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.