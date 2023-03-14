Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта

Картофель нужно есть, намазав на него гуакамоле Фото: depositphotos.com

"Казалось бы, что такого может быть в приготовлении запеченного картофеля? Пора удивляться и удивлять: подготовил особый рецепт этого простого блюда, который непременно вам понравится!" – отметил кулинар.

Ингредиенты: картофель – 500 г, соль – по вкусу, авокадо – 1 шт., кешью – 30 г, петрушка – 5 г, чеснок – 1 шт., оливковое масло – 20 мл, кинза – 5 г, лук зеленый – 5 г.

Картофель перед запеканием нужно отварить, не снимая кожуру. Затем раздавить и запечь. Перед запеканием смазать оливковым маслом.

Подавать такой картофель нужно, намазав на него пасту из авокадо – гуакамоле. Для этого с помощью блендера измельчить авокадо, кешью, петрушку, кинзу и чеснок. Добавить оливковое масло.