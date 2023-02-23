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23 февраля, 2023
 
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Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына

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Хилтон до рождения первенца не говорила, что беременна
Хилтон до рождения первенца не говорила, что беременна
Фото: parishilton / Instagram

Американская модель, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон 22 февраля в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена вместе со своим мужем, американским бизнесменом Картером Реумом и их новорожденным сыном.

"Малыш Феникс. Весь наш мир", – написала она.

Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

В январе 2021 года Хилтон заявила, что вместе со своим на тот момент женихом приступила к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)В ноябре 2021 года Хилтон вышла замуж за Реума. 

25 января 2023 года Хилтон рассказала, что у них родился первенец. Знаменитость не публиковала снимков, на которых была бы запечатлена беременной и не сообщала об этом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, Пэрис Хилтон, семья, модель, ребенок
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