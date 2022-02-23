Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале

В анонсе отмечается, что первый выпуск передачи с участием певицы выйдет в эфир 1 марта. Соведущим певицы стал Александр Лукьянченко.

Контекст:

Мила Нитич (настоящее имя – Людмила Нитичук) родилась в 1990 году в Хмельницкой области. Сотрудничество певицы с продюсером Владимиром Бебешко началось после ее выступления в проекте "Шанс".

В 2011 году Нитич принимала участие в финале нацотбора на "Евровидение" с песней Goodbye, заняв 20-е место. Вторая попытка, предпринятая в 2017 году, завершилась поражением – Нитич выступила во втором полуфинале нацотбора с песней Mystery, заняв шестое место.

В декабре 2019 года Мила Нитич заявила о прекращении сотрудничества с Бебешко после 10 лет совместной работы.