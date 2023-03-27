Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила

По словам Хедлунд, кофе является тяжелым напитком для первого суточного принятия пищи или питья. Этот напиток, выпитый натощак, может привести организм сильнейший стресс.

Кофе влияет на гормональную систему и провоцирует выброс гормона стресса – кортизола, переводя организм в режим стресса, который можно сравнить с сигналом к бегству. Вследствие резкого выброса гормонов кофе натощак может провоцировать возникновение акне.

Особенно привычка пить кофе натощак вредна для женщин, поскольку состояние их организма напрямую зависит от гормональной системы.

Кроме того, кофе имеет кислоту, а потому этот напиток является тяжелым для пустого желудка.