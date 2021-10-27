"Подза…бало это кривляние посреди тощих сковородок". Maruv показала эротичный танец в "полуголом" костюме

"Оцените мой прикид от 1 до 10", – попросила подписчиков Maruv.
Ее видео набрало больше 14,5 тыс. просмотров.
"Ваши костюмы – это космос", – прокомментировала marabo7_elena.
"Ох уж этот задний фон: тапки, костыли… Вся атмосфера потерялась", – написала _marina_antonchenko_.
"Жарища-а-а", – восхитилась malyshevamarina99.
"Был бы ноль – поставил ноль. Как-то уже подза…бало это кривляние в полураздетых образах посреди тощих сковородок", – признался makcstar1979.
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Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.