"Пока батя не видит, можно делать что угодно". Предполагаемая дочь Путина показала тело в зеленом купальнике

Она позировала сидя, немного спустив плавки.

"Пошла жара в хату! Пока батя не видит, можно делать что угодно", – заявил подписчик maxim__9603.

Контекст:

Журналисты "Проекта" отмечали, что Розова феноменально похожа на президента РФ, но публиковать ее фотографию они не стали, потому что ей еще нет 18 лет. Настоящее имя предполагаемой третьей дочери Путина – Елизавета. Ее мать Светлана Кривоногих, по сведениям "Проекта", является миноритарным акционером банка "Россия". Навальный также упоминал о Елизавете Кривоногих в своем расследовании под названием "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Луиза Розова объясняла, что псевдоним происходит от ее детского прозвища. "Меня так с самого детства называли. Я просто не могла выговорить букву "л", говорила "Изя", и так и пошло – Луиза", – отмечала она.

Розова не показывает в Instagram лицо крупным планом и публикует затемненные снимки.