Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото

Мероприятие состоялось при поддержке украинского квир-патриотического движения Ukrainepride и британско-украинской волонтерской организации Support Ukraine London.

В пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", отмечается, что образ женщины-воина для Поляковой создали дизайнеры бренда Mu Productions, "заложив мощный символизм в каждый элемент наряда певицы".

Основной месседж украинской делегации – "Дайте нам крылья, чтобы защитить нашу радугу" (Give us wings to protect our rainbow).

По словам команды артистки, слоган является отсылкой к словам президента Украины Владимира Зеленского "Дайте нам крылья, чтобы защитить свободу", которые он произнес в британском парламенте в феврале 2023 года.

В интервью британской телерадиокомпании BBC певица заявила, что права всех людей должны защищаться.

"Это путь к абсолютному пониманию свободы. Абсолютное понимание свободы – когда ты относишься ко всем проявлениям человеческого толерантно. Люди должны быть свободны. Главное в мире – любовь. Любовь, только она реально спасает мир", – заявила артистка.

