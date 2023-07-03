Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото

Мероприятие состоялось при поддержке украинского квир-патриотического движения Ukrainepride и британско-украинской волонтерской организации Support Ukraine London.
В пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", отмечается, что образ женщины-воина для Поляковой создали дизайнеры бренда Mu Productions, "заложив мощный символизм в каждый элемент наряда певицы".
Основной месседж украинской делегации – "Дайте нам крылья, чтобы защитить нашу радугу" (Give us wings to protect our rainbow).
По словам команды артистки, слоган является отсылкой к словам президента Украины Владимира Зеленского "Дайте нам крылья, чтобы защитить свободу", которые он произнес в британском парламенте в феврале 2023 года.
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В интервью британской телерадиокомпании BBC певица заявила, что права всех людей должны защищаться.
"Это путь к абсолютному пониманию свободы. Абсолютное понимание свободы – когда ты относишься ко всем проявлениям человеческого толерантно. Люди должны быть свободны. Главное в мире – любовь. Любовь, только она реально спасает мир", – заявила артистка.
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В Pride in London 2023 принимали участие 600 групп сообщества ЛГБТК+. Всего зарегистрировалось 30 тыс. человек. Шествие традиционно возглавил мэр Лондона Садик Хан.