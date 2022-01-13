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13 января, 2022
 
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"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Беленюк: Все чаще "на классике", все реже "на спорте"
Беленюк: Все чаще "на классике", все реже "на спорте"
Фото: zhanbeleniuk / Instagram

Олимпийский чемпион Токио 2020, борец греко-римского стиля, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк 13 января разместил в Instagram фото, на котором запечатлен в свитере и классическом костюме.

"Все чаще "на классике", все реже "на спорте". Как думаете, каковы причины подобных изменений?" – написал он, обратившись к подписчикам. В качестве возможных причин изменения стиля Беленюк назвал возраст, статус и стремление к переменам.

"Собрался жениться", – предположил вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 

"Просто мама сказала, что пора жениться", – написали фолловеры.

"Решил сменить имидж", – прокомментировали фото подписчики.

"Появилась женщина", – отреагировали на фото поклонники спортсмена.

Сам Беленюк пока что не назвал истинную причину перемен.

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).

Беленюк не женат. Личную жизнь спортсмен не афиширует.

Теги: народные депутаты, мода и красота, Жан Беленюк, Михаил Федоров
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