"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж

"Все чаще "на классике", все реже "на спорте". Как думаете, каковы причины подобных изменений?" – написал он, обратившись к подписчикам. В качестве возможных причин изменения стиля Беленюк назвал возраст, статус и стремление к переменам.
"Собрался жениться", – предположил вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Просто мама сказала, что пора жениться", – написали фолловеры.
"Решил сменить имидж", – прокомментировали фото подписчики.
"Появилась женщина", – отреагировали на фото поклонники спортсмена.
Сам Беленюк пока что не назвал истинную причину перемен.
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Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.
Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).
Беленюк не женат. Личную жизнь спортсмен не афиширует.