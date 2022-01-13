"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж

Беленюк: Все чаще "на классике", все реже "на спорте" Фото: zhanbeleniuk / Instagram

"Все чаще "на классике", все реже "на спорте". Как думаете, каковы причины подобных изменений?" – написал он, обратившись к подписчикам. В качестве возможных причин изменения стиля Беленюк назвал возраст, статус и стремление к переменам.

"Собрался жениться", – предположил вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Просто мама сказала, что пора жениться", – написали фолловеры.

"Решил сменить имидж", – прокомментировали фото подписчики.

"Появилась женщина", – отреагировали на фото поклонники спортсмена.

Сам Беленюк пока что не назвал истинную причину перемен.

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