  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" Фото: zhanbeleniuk / Instagram

По словам спортсмена и политика, он пытается поддержать и развить детские и юношеские спортивные школы в областях по всей Украине и тут одна из проблем – низкие заработные платы тренеров.

"И вы знаете, я много вопросов решаю чисто на авторитете. Просто, условно говоря, звонок или письмо от Жана Беленюка – и все", – признался 30-летний нардеп.

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Видео: ЖВЛ / YouTube