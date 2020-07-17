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17 июля, 2020
 
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"Позиция жертвы" делает людей неудачниками". Собчак высказалась о харрасменте и манипулировании чувством вины

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет учить своего сына Платона никогда не принимать позицию жертвы.

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Собчак: Агрессор, как животное, как хищник, нападает только на тех, кто посылает сигналы "на меня можно напасть, я слабый и я промолчу"
Собчак: Агрессор, как животное, как хищник, нападает только на тех, кто посылает сигналы "на меня можно напасть, я слабый и я промолчу"
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила в Instagram, что зачастую человек сам выбирает позицию отстаивания себя или позицию жертвы.

"Это не делает жертву виноватой. Но модус поведения определяет всю твою жизнь и характер. Почему одних мальчиков бьют в школе, а других, не менее "странных" по меркам одноклассников, обходят стороной? Мне кажется, харассмент работает так же. Агрессор, как животное, как хищник, нападает только на тех, кто посылает сигналы "на меня можно напасть, я слабый и я промолчу", – написала она.

Собчак отметила, что сочувствует всем жертвам, и именно по этой причине она всегда на стороне слабых.

"Но самое главное, чему буду учить своего сына [Платона] – никогда не принимать позицию жертвы. Это самая деконструктивная позиция в мире. Манипулируя чувством вины других, питаясь чужим сочувствием и находя причины для собственного бездействия в других, мы перекладываем ответственность с себя, а значит перестаем занимать активную жизненную позицию. Именно эта "позиция жертвы" делает людей неудачниками. Есть "пострадавшие", и таких надо всегда защищать . А есть "профессиональные жертвы", делающие всю свою жизнь бизнес на чувстве вины других перед ними. Чувствуйте разницу", – заявила телеведущая.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь".

Теги: Ксения Собчак, телеведущая, насилие, харрасмент
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