Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина

"Он не смог подтвердить цель своего путешествия в Украину, поэтому получил отказ во въезде", – рассказал источник.

На вопрос о возможном нарушении Милохиным законодательства Украины, например незаконном посещении временно оккупированного Крыма, собеседник издания ответил, что такие противозаконные действия Милохина не обнаружены.

Источник уточнил, что в случае нарушения закона последовало бы наказание, а не запрет на въезд в Украину.

Контекст:

Даня Милохин родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. В октябре 2020 года российский Forbes поместил его на шестое место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. По состоянию на январь 2022 года у Милохина в TikTok более 16,1 млн подписчиков.

9 января Милохина не пустили в Украину. Сначала он сообщил, что прилетел в Киев, но его "держат в плену", затем тиктокер рассказал, что во въезде в Украину ему отказали.