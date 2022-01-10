Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина

"Он не смог подтвердить цель своего путешествия в Украину, поэтому получил отказ во въезде", – рассказал источник.
На вопрос о возможном нарушении Милохиным законодательства Украины, например незаконном посещении временно оккупированного Крыма, собеседник издания ответил, что такие противозаконные действия Милохина не обнаружены.
Источник уточнил, что в случае нарушения закона последовало бы наказание, а не запрет на въезд в Украину.
Даня Милохин родился
9 января Милохина не пустили в Украину. Сначала он сообщил, что прилетел в Киев, но его "держат в плену", затем тиктокер рассказал, что во въезде в Украину ему отказали.