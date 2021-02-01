Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
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Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган родила сына Арчи весной 2019 года, а в январе 2021 года стало известно, что в свидетельстве о его рождении имя матери не указано.

В 2019 году у герцога и герцогини Сассекских родился сын
В 2019 году у герцога и герцогини Сассекских родился сын
Фото: ЕРА

Изменения в свидетельство о рождении сына герцога и герцогини Сассекских были внесены по требованию Букингемского дворца. Об этом заявил пресс-секретарь герцогини Сассекской Меган в комментарии, который 31 января опубликован на сайте издания Hello!реагируя на публикацию таблоида The Sun от 30 января.

В ней сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган спустя месяц после рождения сына Арчи якобы тайно внесла изменения в его свидетельство, убрав из графы мать свое имя, а вместо этого оставила титул "Ее королевское высочество герцогиня Сассекская". В качестве доказательства издание обнародовало фото документа.

Эксперты таблоида предположили, что этот шаг можно расценивать как "пренебрежение" к герцогу и герцогине Кембриджским принцу Уильяму и его жене Кэтрин, которые указали в свидетельствах своих детей имя матери.

Комментируя публикацию, представитель жены принца Гарри назвал "странным" предположение экспертов о том, что герцогиня Сассекская добровольно захотела бы фигурировать в свидетельстве о рождении ребенка без указания имени. Пресс-секретарь подчеркнул, что у них хранится документ от "высокопоставленных лиц Букингемского дворца" с соответствующим запросом.

Герцог Сассекский принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации Елизаветы II, а спустя год принцесса Диана погибла в ДТП.

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а спустя год у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. 

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США. 

Теги: Великобритания, принц Уильям, дети, скандал, семья, герцогиня Кембриджская Кэтрин, герцогиня Сассекская Меган
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