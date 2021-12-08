"Прекрасное тело, даже очень!" 51-летний муж Наташи Королевой Тарзан обнажился под песню "Рожденный в СССР"

"Мы родом из СССР!" – подписал он ролик.

За несколько часов видео 51-летнего стриптизера набрало почти 17 тыс. просмотров.

"А животик-то втягиваешь", – прокомментировала пост Тарзана saiagovasvetlana.

"Фу-у-у, зачем показывать старое тело?" – возмутилась dilnaz_es.

"Прекрасные фигура и тело, даже очень!" – написала irina_buramenskaya.

Контекст:

Сергей Глушко родился 8 марта 1970 года в городе Мирный в Архангельской области РФ. Он окончил Военный инженерный институт имени Можайского и в звании лейтенанта пошел работать на космодром Плесецк.

В середине 1990-х он уехал в Москву, начал работать в модельном бизнесе, а в 1997 году стал стриптизером.

С 2001 года Тарзан начал жить с Наташей Королевой. Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.

В сентябре 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.