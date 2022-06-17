"Приехала только Оля. Шоу-бизнес, таков шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию

Ясинский не стал уточнять, какие украинские артисты должны были выступить в Грузии, но не приехали Фото: Михаил Ясинский / Facebook

"Вообще эта поездка в Грузию стала очень интересным опытом психологии украинских звезд. Если кто-то видел анонс концерта в поддержку Украины в Тбилиси, то там были несколько украинских артистов. Но приехала только Оля. Шоу-бизнес, таков шоу-бизнес", –написал Ясинский.

Он не стал уточнять, какие украинские знаменитости должны были принять участие в благотворительном концерте в поддержку Украины, но изменили свои планы.