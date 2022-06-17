Бульвар Шоубиз
 
17 июня, 2022
 
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"Приехала только Оля. Шоу-бизнес, таков шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию

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Ясинский не стал уточнять, какие украинские артисты должны были выступить в Грузии, но не приехали
Ясинский не стал уточнять, какие украинские артисты должны были выступить в Грузии, но не приехали
Фото: Михаил Ясинский / Facebook

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский 16 июня опубликовал в Facebook фото, которые были сделаны во время визита артистки в Грузию с концертом в поддержку Украины.

"Вообще эта поездка в Грузию стала очень интересным опытом психологии украинских звезд. Если кто-то видел анонс концерта в поддержку Украины в Тбилиси, то там были несколько украинских артистов. Но приехала только Оля. Шоу-бизнес, таков шоу-бизнес", написал Ясинский. 

Он не стал уточнять, какие украинские знаменитости должны были принять участие в благотворительном концерте в поддержку Украины, но изменили свои планы.

https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/posts/7743086982399534

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводит благотворительные концерты и занимается сбором средств для пострадавших от войны людей.

Теги: Грузия, шоу-бизнес, Оля Полякова, Михаил Ясинский
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