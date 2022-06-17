"Приехала только Оля. Шоу-бизнес, таков шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию

"Вообще эта поездка в Грузию стала очень интересным опытом психологии украинских звезд. Если кто-то видел анонс концерта в поддержку Украины в Тбилиси, то там были несколько украинских артистов. Но приехала только Оля. Шоу-бизнес, таков шоу-бизнес", –написал Ясинский.
Он не стал уточнять, какие украинские знаменитости должны были принять участие в благотворительном концерте в поддержку Украины, но изменили свои планы.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводит благотворительные концерты и занимается сбором средств для пострадавших от войны людей.