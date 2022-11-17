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17 ноября, 2022
 
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Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"

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Приходько принимала участие в "Евровидении" в 2009 году, выступая от РФ
Приходько принимала участие в "Евровидении" в 2009 году, выступая от РФ
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько 17 ноября в Facebook прокомментировала выбор финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023".

За право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Ливерпуле (Великобритания) будут бороться такие артисты и коллективыJerry Heil, 2Tone, Angelina, Demchuk, Flinka, Kruть, Moisei, Oy Sound System, Tember Blanche и Tvorchi.

По словам певицы, победителем нацотбора станет группа Tvorchi.

"Что-то я никого не знаю. Не слушая финалистов, поверю в свою интуицию. Поедет группа Tvorchi, – написала она. – Больше никаких комментариев по этому, пойду следить за новостями с фронта".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xwTrMLcyoqjWjfQLPAE2zNBNT1Y2wudWLMrqgvVJg4he8iVD9a42gNP4nWfe98kcl&id=100007430375089

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии. 

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали украинская певица Джамала, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Приходько принимала участие в "Евровидении" в 2009 году, выступая от РФ. Артистка исполнила песню на русском языке с украинским припевом "Мамо" и заняла 11-е место.

Теги: Евровидение, Великобритания, Ливерпуль, Анастасия Приходько, The Hardkiss, нацотбор, Jerry Heil, Tvorchi, Евровидение 2023
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