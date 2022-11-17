Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"

Приходько принимала участие в "Евровидении" в 2009 году, выступая от РФ Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

За право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Ливерпуле (Великобритания) будут бороться такие артисты и коллективы: Jerry Heil, 2Tone, Angelina, Demchuk, Flinka, Kruть, Moisei, Oy Sound System, Tember Blanche и Tvorchi.

По словам певицы, победителем нацотбора станет группа Tvorchi.

"Что-то я никого не знаю. Не слушая финалистов, поверю в свою интуицию. Поедет группа Tvorchi, – написала она. – Больше никаких комментариев по этому, пойду следить за новостями с фронта".