Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"

За право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Ливерпуле (Великобритания) будут бороться такие артисты и коллективы: Jerry Heil, 2Tone, Angelina, Demchuk, Flinka, Kruть, Moisei, Oy Sound System, Tember Blanche и Tvorchi.
По словам певицы, победителем нацотбора станет группа Tvorchi.
"Что-то я никого не знаю. Не слушая финалистов, поверю в свою интуицию. Поедет группа Tvorchi, – написала она. – Больше никаких комментариев по этому, пойду следить за новостями с фронта".
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.
Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали украинская певица Джамала, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Приходько принимала участие в "Евровидении" в 2009 году, выступая от РФ. Артистка исполнила песню на русском языке с украинским припевом "Мамо" и заняла 11-е место.