Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора

Jerry Heil сообщила, что песню, с которой прошла в финал, презентует 4 декабря.

"Но это не единственная премьера. Есть еще два трека, которые завтра презентуем. Не хватает дней в месяце для количества песен, на которые вдохновляет "ненька", – добавила артистка.

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Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.

Кроме Jerry Heil за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Ливерпуле (Великобритания) будут бороться такие артисты и коллективы: 2Tone, Angelina, Demchuk, Flinka, Kruть, Moisei, Oy Sound System, Tember Blanche иTvorchi.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали украинская певица Джамала, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Jerry Heil уже принимала участие в нацотборе на "Евровидение 2020" с композицией Vegan, дойдя до финала.