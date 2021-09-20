Бульвар Шоубиз
 
20 сентября, 2021
 
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Принцесса Беатрис впервые стала матерью

В мае 2021 года принцесса Беатрис и ее муж объявили, что вскоре станут родителями
В мае 2021 года принцесса Беатрис и ее муж объявили, что вскоре станут родителями
Фото: ЕРА

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, британская принцесса Беатрис родила дочь. Об этом 20 сентября сообщил Букингемский дворец на своем официальном сайте.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и [ее супруг] Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о рождении своей дочери", – говорится в публикации.

Сообщается, что ребенок появился на свет 18 сентября в 23.42 в одной из лондонских больниц. Имя новорожденной пока не афишируется.

Скриншот: royal.uk
Скриншот: royal.uk

Контекст:

Принцесса Беатрис и британский мультимиллионер Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре 2019 года, но после скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в который оказался втянут принц Эндрю, отец Беатрис (сын королевы Елизаветы II), со свадьбой пришлось повременить. 

В феврале 2020 года стало известно, что свадебная церемония запланирована на конец мая, однако из-за коронавируса мероприятие снова было перенесено. 

17 июля того же года принцесса Беатрис и Мапелли-Моци тайно поженились. Спустя несколько дней королевский дворец обнародовал свадебные фото пары. В мае 2021 года стало известно, что супруги вскоре станут родителями

Принцесса Беатрис – девятая в очереди на трон Великобритании. 

Ее муж имеет титул графа. Ранее у него были отношения с лондонским архитектором китайского происхождения Дарой Хуанг. От этого романа у него есть сын Кристофер Вольм Мапелли-Моцци.

Теги: Великобритания, дети, беременность, принцесса Беатрис
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