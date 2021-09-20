Принцесса Беатрис впервые стала матерью

В мае 2021 года принцесса Беатрис и ее муж объявили, что вскоре станут родителями Фото: ЕРА

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и [ее супруг] Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о рождении своей дочери", – говорится в публикации.

Сообщается, что ребенок появился на свет 18 сентября в 23.42 в одной из лондонских больниц. Имя новорожденной пока не афишируется.

Скриншот: royal.uk