Принцесса Беатрис впервые стала матерью

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и [ее супруг] Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о рождении своей дочери", – говорится в публикации.
Сообщается, что ребенок появился на свет 18 сентября в 23.42 в одной из лондонских больниц. Имя новорожденной пока не афишируется.
Принцесса Беатрис и британский мультимиллионер Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре 2019 года, но после скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в который оказался втянут принц Эндрю, отец Беатрис (сын королевы Елизаветы II), со свадьбой пришлось повременить.
В феврале 2020 года стало известно, что свадебная церемония запланирована на конец мая, однако из-за коронавируса мероприятие снова было перенесено.
17 июля того же года принцесса Беатрис и Мапелли-Моци тайно поженились. Спустя несколько дней королевский дворец обнародовал свадебные фото пары. В мае 2021 года стало известно, что супруги вскоре станут родителями.
Принцесса Беатрис – девятая в очереди на трон Великобритании.
Ее муж имеет титул графа. Ранее у него были отношения с лондонским архитектором китайского происхождения Дарой Хуанг. От этого романа у него есть сын Кристофер Вольм Мапелли-Моцци.