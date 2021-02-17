Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2021
 
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"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей

Украинский ведущий Слава Демин назвал развод с женой обновлением. По словам ведущего, после расставания с супругой он не прекратил общение с 10-летним сыном.

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Демин: Мы с бывшей женой выстроили дружеские отношения, и сын это чувствует
Демин: Мы с бывшей женой выстроили дружеские отношения, и сын это чувствует
Фото: Слава Демин / Facebook

Украинский ведущий Слава Демин заявил, что с момента расставания с женой прошел месяц. Об этом он написал 17 февраля в Instagram.

"Быстро пролетело время. Потому что некогда было даже подумать об этом времени! Многие спрашивают: "Как ребенок?" Мы с бывшей женой выстроили дружеские отношения и сын это чувствует и видит! Для него общение не прекращается. Мы так же ездим в крутые места, я все так же вожу его на тренировки, забираю из школы. Если сын ночует не у меня, то обязателен звонок перед сном и пожелание "спокойной ночи", – написал Демин.

Он подчеркнул, что не считает расставание с женой трагедией.

"Это обновление нас самих. Принятие ситуации – вот что важно", – подытожил он.

Демин и Оксана Мищенко зарегистрировали брак в апреле 2010 года после трех с половиной лет отношений. На момент бракосочетания избранница ведущего была на восьмом месяце беременности. Пара воспитывает 10-летнего сына Владислава.

25 января 2021 года Демин заявил, что расстался с женой.

Теги: дети, скандал, семья, развод, Слава Демин
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