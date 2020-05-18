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20 мая, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Продюсер Лев: Сичкина в Америке не за что было похоронить. Я дал тысячу долларов

Американский музыкальный и кинопродюсер, бизнесмен, уроженец Киева Леонард Лев в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что советского актера и танцовщика Бориса Сичкина в США не хотели хоронить, поскольку некому было оплатить похороны.

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Лев: Это же Америка. Денег нету тебя не будут хоронить. Бросят в холодильник: "Принеси деньги"
Лев: Это же Америка. Денег нету – тебя не будут хоронить. Бросят в холодильник: "Принеси деньги"
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Американский музыкальный и кинопродюсер, бизнесмен, уроженец Киева Леонард Лев в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что умершего актера, танцовщика и хореографа Бориса Сичкина не за что было хоронить.

"Я поднял тысячу долларов. Были лимузинчики все. А не хотят хоронить. Это же Америка. Денег нету – тебя не будут хоронить. Бросят в холодильник: "Принеси деньги". И я пришел, вынул тысячу долларов и говорю: "Ребята, надо Борю похоронить. Надо девять тысяч". Через минуту были деньги. Ребята все дали. Мы отдали деньги – и его похоронили. Да. Вот такая история", – рассказал он.

Полную текстовую версию интервью можно прочитать здесь.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Борис Сичкин умер 22 марта 2002 года в Нью-Йорке. В США он проживал с 1979 года. Умер 21 марта 2002 года от инфаркта в своей квартире в Нью-Йорке. Останки Сичкина были кремированы, перевезены в Москву и шесть лет хранились у друзей семьи Сичкиных. В 2008 году прах был захоронен в колумбарии на Ваганьковском кладбище.

Леонард Лев стал первым продюсером Вилли Токарева и первым организатором его гастролей, а также концертов Михаила Шуфутинского в СССР.

Теги: Дмитрий Гордон, Леонард Лев, Борис Сичкин
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