"Путин выдал армейские говнодавы? Жесть", "Смешно". В сети обсуждают, как Пугачева выглядит дома

В ролике Пугачева с детьми, восьмилетними Лизой и Гарри распаковали постер с изображением певицы, полученный в дар от ее внука, 23-летнего Дени Байсарова.

"Дени приехал с подарком для Аллы. Семейная распаковка!" – написал Галкин.

Пугачева предстала в солнцезащитных очках, объемной куртке, джинсах и грубых ботинках.

"Мама, это ты вчера снималась?" – спросил Гарри, глядя на архивное фото постера.

"Позавчера, сынок", – ответила ему Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Гарри – настоящий мужчина, какой комплимент маме сделал!" – прокомментировала подписчица radkevicha63.

"Это домашняя одежда Аллы? Путин выдал армейские говнодавы? Жесть", – заявил vavascorleone, упомянув в комментарии президента РФ Владимира Путина.

"Ну как женщине в возрасте так одеваться?! Смешно", – написала oxana6469.

"Алла всегда шикарная и модная!" – отметила svetlana_p2411.