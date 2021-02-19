"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери

По словам супруги участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксении Кошевой, избранник их старшей дочери, 13-летней Варвары учится с ней в одной школе.

Супруга участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, собственница украинского бренда одежды Pico Ксения Кошевая в эфире передачи ЖВЛ, которая 19 февраля вышла на "1+1", заявила, что иногда может не разговаривать со своей 13-летней дочерью Варварой.

"Бывает такое, что ты ей – белое, а она тебе – черное. И вот ну никак! Всякое бывает. Сейчас они очень сложные. Признаюсь, "у нас" еще парень появился. Хороший мальчик. Рановато, да. Вот он первый проявил инициативу. Они учатся в одной школе", – рассказала жена артиста.

Варвара Кошевая – старшая дочь Ксении и Евгения Кошевых. Пара зарегистрировала брак 7 июля 2007 года. У них также есть младшая дочь Серафима (2014).

Варвара Кошевая участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", "Голос. Дети", "Лига смеха", снялась в сериале "Папа рулит".

В ноябре 2020 года Варвара Кошевая публично заявила, что в школе подвергалась буллингу из-за того, что дети считают ее отца клоуном. Комментируя заявление дочери, Кошевой признался, что не чувствует в этом своей вины.